Президент Украины Зеленский прибыл в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба главы государства.

«Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом», – говорится в сообщении.

В Белом доме ранее сообщали, что Трамп и Зеленский впервые встретятся в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Визит Зеленского в США происходит на фоне скандала в США, возникшего вокруг телефонного разговора украинского президента с американским коллегой в июле. По данным СМИ, во время этого разговора Трамп давил на Зеленского, требуя провести расследование его возможного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Байден призвал обнародовать расшифровку указанного разговора.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 сентября возразил, что Трамп оказывал давление на Зеленского во время телефонного разговора.