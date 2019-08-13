Президент утвердил новый состав комиссии по вопросам гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав комиссии по вопросам гражданства.

Соответствующий указ No593/2019 опубликован на сайте главы государства, передает 112.

Так, председателем комиссии назначен руководитель аппарата Офиса президента Алексей Днипров.

В ее состав также вошли:

Моисеев Максим Викторович - заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства Офиса президента, заместитель председателя комиссии;

Баранецкий Руслан Федорович - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Башей Ольга Алексеевна - советник заместителя министра обороны Украины, волонтер;

Войналович Виктор Анатольевич - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины, доктор политических наук;

Дыба Светлана Григорьевна - главный консультант управления по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента, ответственный секретарь комиссии;

Заяц Андрей Иванович - государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;

Лысюк Юрий Александрович - начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины;

Либанова Элла Марленовна - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины;

Науменко Наталья Николаевна - первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины;

Оваденко Игорь Васильевич - руководитель общественной организации "Общественно-политический союз Обуховщины "Союз свободных духом";

Руснак Иван Степанович - первый заместитель министра обороны Украины;

Сукманова Елена Валерьевна - первый заместитель министра юстиции Украины;

Тахтай Алексей Владимирович - государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по государственным наградам и геральдике.