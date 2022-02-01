Президент увів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України».

Як передає Укрінформ, відповідний указ №37/2022 від 1 лютого опублікований на сайті глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України» (додається)», - ідеться в документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

30 грудня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України затвердила план реалізації Стратегії кібербезпеки, який передбачає виконання заходів, що посилюють кібернетичну безпеку держави.