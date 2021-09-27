Президент увів у дію рішення РНБО щодо національної системи стійкості

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони "Про запровадження національної системи стійкості".

Як передає Укрінформ, відповідний указ No479/2021 від 27 вересня опублікований на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про запровадження національної системи стійкості", - йдеться в повідомленні.

Також затверджується Концепція забезпечення національної системи стійкості.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Концепція забезпечення національної системи стійкості визначає мету, основні принципи, напрями, механізми і строки запровадження та функціонування національної системи стійкості, спрямованої на забезпечення здатності держави і суспільства своєчасно ідентифікувати загрози, виявляти вразливості та оцінювати ризики національній безпеці, запобігати або мінімізувати їх негативні впливи, ефективно реагувати та швидко і повномасштабно відновлюватися після виникнення загроз або настання надзвичайних та кризових ситуацій усіх видів, включаючи загрози гібридного типу, але не обмежуючись ними.

Формування такої системи має передбачати узгоджене функціонування та взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наявних і створюваних загальнодержавних систем, визначення механізму координації такої діяльності, чіткий розподіл повноважень та відповідальності, формування планів узгоджених дій в умовах запобігання, реагування та подолання наслідків дії загроз і кризових ситуацій.

Концепцію передбачається реалізувати протягом 2021 - 2025 років.