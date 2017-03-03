Президент уволил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности Уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
Об этом говорится в президентском указе No53 / 2017 от 3 марта, передает УНН.
"Освободить Поляха Анатолия Михайловича от должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент назначил новых руководителей управлений СБУ в пяти областях .
Также напомним, в НАТО призвали Украину реформировать СБУ .