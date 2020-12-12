Президент відзначив держнагородами воїнів Сухопутних військ

Президент Володимир Зеленський підписав Указ щодо відзначення держнагородами військовослужбовців з нагоди Дня Сухопутних військ ЗСУ.

Відповідний документ No561/2020, датований 11 грудня, розміщений на сайті Глави держави, передає Укрінформ.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку постановляю: нагородити орденом "За мужність" III ступеня Гончаренка Віктора Григоровича - старшого сержанта; нагородити орденом Данила Галицького - Лебедя Дмитра Сергійовича - підполковника", - йдеться в Указі.

Також Зеленський нагородив медаллю "За військову службу Україні" капітана Артема Бібіка, старшого солдата Ігоря Виборнова, капітана Констянтина Закроя, молодшого сержанта Олександра Кайдаша, старшого сержанта Тетяну Клименко; молодшого сержанта Катерину Кожевнікову, майора Олександра Кузьмича, старшого солдата Григорія Кулініча, лейтенанта Олега Ляденка, старшого солдата Олександр Маслова, старшого солдата Михайла Мачиброду; старшого лейтенанта Андрія Мороза; старшого лейтенанта Василя Морозова, старшого прапорщика Сергія Мшанецького, майора Віталія Нащубського, старшого прапорщика Олександра Нечипоренка, старшого прапорщика Віктора Пануріна, майора медлужби Юрія Правдюка, молодшого сержанка Світлану Сергійко, та інших.

Також Зеленський своїм указом нагородив медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня майора Олександра Гребеніченка, підполковника Дмитра Олійника, підполковника В'ячеслава Ткаченка.

А медаллю "Захиснику Вітчизни" Президент нагородив старшину Андрія Борошного, старшину Руслана Вархоляка, сержанта Віталія Габіцького, сержанта Руслана Карасика, молодшого сержанта Ольгу Коротку, капітана Володимира Логуша, старшого солдата Олега Мельника та інших.

Як повідомлялося, 12 грудня - День Сухопутних військ України.

День Сухопутних військ України відзначається згідно з Указом Президента від 18 жовтня 1997 року щорічно в цей день "ураховуючи заслуги Сухопутних військ України як найчисленнішого виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави".