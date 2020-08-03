Президент вимагає від Кабміну чітко пояснити людям, як відбувається розподіл на чотири зони карантину

Президент України Володимир Зеленський вимагає чіткої комунікації уряду про умови адаптивного карантину, які розпочинають діяти сьогодні, і створення всіх умов для виготовлення вакцин в Україні.

"За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тис. населення, заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а у Києві, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській області та Буковині - понад 40%", - повідомляє пресслужба Офісу президента за результатами традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Так, президент Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається розподіл на чотири зони та навіщо потрібен адаптивний карантин.

Крім того, глава держави запросив інформацію від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо тих економічних заходів, які спрямовані на допомогу українцям для захисту від негативного впливу епідситуації.

На нараді Зеленський також торкнувся питання забезпечення необхідних умов, щоб українські вчені мали обладнання, лабораторії та фінансування, щоб стратегічно Україна мала можливості для створення ліків і вакцин у майбутньому.