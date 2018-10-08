Президент вручил удостоверения новоизбранным членам ЦИК

Новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые приняли присягу 5 октября, получили удостоверения членов органа. Удостоверение членам ЦИК вручил Президент Украины Петр Порошенко.

"Начать свое выступление мне хотелось бы со слова "наконец". Наконец Верховная Рада продемонстрировала абсолютно эффективную работоспособность и вместе с принятием важнейшего для наших переговоров в рамках Минского процесса (...), после более года ожидания парламент принял очень мудрое решение и проголосовал за достойных членов Центральной избирательной комиссии", - отметил глава государства.

Из рук Президента удостоверения получили: председатель ЦИК Татьяна Слипачук, заместитель председателя Олег Конопольский, заместитель председателя Евгений Радченко, секретарь Наталья Бернацька, а также члены ЦИК: Алла Басалаева, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

Напомним, 5 октября новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии принесли присягу на заседании Верховной Рады Украины.

20 сентября Верховная Рада проголосовала за новый состав Центризбиркома.