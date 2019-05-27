Президент Зеленский обратился к нардепам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам и призвал проголосовать за реформаторские законопроекты.

Глава государства также на своей странице в Facebook обратился к нардепам с призывом не использовать трибуну как площадка для личного пиара.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент призвал не портить эти законопроекты "коррупционными выходками".

"В то же время уверен, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса", - подытожил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему состав правительства подать в отставку. Через несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку.

23 мая указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.