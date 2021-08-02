Президент Зеленський презентував заходи до Дня незалежності України

Президент України Володимир Зеленський анонсував заходи з нагоди Дня незалежності України. Презентація відбулася на форумі "Україна 30".

За його словами, будуть "не просто великий парад, великий салют, великий концерт", а можливість зрозуміти, чого ми навчилися за роки незалежності і чого маємо навчитися, щоб ніколи її не втратити.

"Саме цьому присвячено святкування. 10 основних заходів, 10 ключових здобутків, 10 важливих висновків, а разом - 30 років незалежності і одна мрія на наступні роки. Боротьба за незалежність тривала не один день, тож і не один день ми будемо відзначати перемогу в цій боротьбі", - зазначив президент.

За тиждень до Дня незалежності в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. З 16 серпня всі зможуть побачити її в Софійському соборі.

22 серпня відбудеться вшанування полеглих на Донбасі військових. Також у цей день відбудеться нова премія - "Національна легенда" - державна нагорода "геніям українського народу".

23 серпня в географічному центрі Україні зведуть Монумент Єдності України. Одночасно в містах піднімуть у небо Державний прапор. Також відбудеться перший саміт Кримської платформи та пройде Саміт перших леді та джентельменів. Крім цього, 23 серпня в оперному театрі легенди опери та балету.

24 серпня відбудеться військовий парад.

"Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі всіх сил сектору безпеки та оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі наша гордість, ті, кто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі", - зазначив він.

Також 24 серпня пройде благодійний концерт Андреа Бочеллі на НСК "Олімпійський". Кошти спрямують на побудову музею Івана Марчука.

"Музика незалежності, як і прагнення незалежності - все це у нашій ДНК", - заявив президент.

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.

Загалом Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень.

План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, модернізацію 6 регіональних аеропортів, розбудову євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит.