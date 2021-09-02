Президент Зеленський зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком.

Про це глава держави повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", - написав Зеленський.

Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. також уже є світовим IT- хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. Напередодні, 1 вересня, у Білому домі відбулася їхня зустріч.

2 вересня глава Української держави перебуває у Каліфорнії.

Завершення візиту заплановане на неділю, 5 вересня.