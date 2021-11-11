Президенти України і Литви обговорили ситуацію на кордоні ЄС із Білоруссю

Президенти України і Литви Володимир Зеленський та Гітанас Науседа обговорили ситуацію на кордоні ЄС із Білоруссю та поїздки громадян в умовах пандемії COVID-19.

Про це глава України повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні ЄС з Білоруссю. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - зазначив Зеленський.

Він також поінформував, що домовився з литовським колегою координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України і Литви в умовах пандемії.

Як повідомлялося, раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви випустили спільну заяву, в якій висловили серйозне занепокоєння тим, що відбувається на кордонах Білорусі з країнами ЄС, а також щодо нарощування сил РФ біля кордону з Україною.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС триває з кінця червня. Литва, Польща та Латвія звинувачують Білорусь у навмисне створеному міграційному тиску на їхні країни та ЄС загалом, називаючи ці дії «гібридною атакою».