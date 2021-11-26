Президенти України та Євроради провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові обговорили розвиток безпекової ситуації на сході України у зв'язку концентрацією російських збройних сил уздовж кордонів.

"Президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС", - повідомляє прес-служба глави держави.

У свою чергу Зеленський поінформував Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту.

Сторони домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів урегулювання конфлікту.

ІА "Центр новин"

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