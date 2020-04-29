Президентка Грузії застерігає від призначення Саакашвілі в український уряд

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі застерігає, що можливе призначення Михеїла Саакашвілі на високу посаду в українському уряді спричинить дефіцит довіри між двома країнами.

Про це йдеться в заяві Зурабішвілі, оприлюдненій на сайті президента Грузії 28 квітня.

У документі зазначається, що Грузія та Україна є близькими стратегічними партнерами, співпраця яких базується на багатовіковій дружбі, повазі, спільних інтересах та прагненнях. Водночас, зауважила Зурабішвілі, те, що країна-партнер зараз розглядає кандидата на високу політичну посаду, якого судами усіх трьох інстанцій Грузії визнали винними, спричинило занепокоєння уряду Грузії та суспільства.

"Як глава держави, я добре знаю, що втручання у внутрішні справи та кадрову політику іншої держави неприпустиме у міжнародних відносинах. Однак також є неприйнятним і незрозумілим з боку українського уряду обрати громадського діяча, злочинна діяльність якого визнана не лише у суді Грузії, а й у відповідному рішенні Європейського суду з прав людини. Не кажучи вже про те, що його звинувачують у тяжких корупційних злочинах", - заявила Зурабішвілі.

Вона додала, що нинішньою ситуацією стурбовані всі, хто поважає історію наших країн, найважчий шлях, який ми пройшли разом, і ті, хто піклується про майбутнє нашої стратегічної дружби.

"Серед них я особисто - президент Грузії, і зі мною - більшість суспільства. Тільки ті, хто хоче розірвати непохитну дружбу між Грузією та Україною, можуть бажати такого розвитку подій", - переконана Зурабішвілі.

Насамкінець вона вислови сподівання, що інтереси наших країн будуть "більш цінними та захищеними, ніж вузькі політичні амбіції та розрахунки".

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") заявив, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що стати віцепрем'єром з реформ йому запропонував Президент Володимир Зеленський.