Президентка Єврокомісії закликала Росію визнати себе стороною конфлікту на сході України

Європейський Союз є непохитним у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, наполягає на повній імплементації Мінських угод та закликає Російську Федерацію визнати себе стороною конфлікту на Сході України.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній з Президентом Володимиром Зеленським і главою Євроради Шерлем Мішелем пресконференції за підсумками саміту ЄС-Україна у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна може бути впевнена у нашій твердій підтримці її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Ми продовжуємо підтримувати повну імплементацію Мінських угод та вітаємо українські зусилля, підтримуємо вашу позицію, пане Президенте, та позицію вашого уряду. Ми закликаємо Росію прийняти на себе відповідальність як сторони цього конфлікту», - сказала очільниця Єврокомісії.

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Вона повідомила, що у розвиток домовленостей, досягнутихпід час Кримської платформи у серпні, європейська сторона направила свій персонал у південно-східні регіони України, щоб мати повну картину ситуації та розуміти, як найкраще відповісти на потреби місцевих спільнот, що потерпають від конфлікту.

«Зрозуміло, йдеться про негайну допомогу. Але також - через інвестиції у майбутнє – у систему охорони здоров’я, в інфраструктуру, у взаємопоєднання, у розвиток громадянського суспільства. Наприклад, невдовзі ми профінансуємо програму шкільних автобусів, тож діти, які проживають вздовж контактної лінії на Сході України, зможуть просто потрапити до класів. Це дуже простий засіб, але він має величезний ефект для змін на краще у житті людей цього регіону», – зауважила фон дер Ляєн.

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Учасники саміту Україна — Європейський Союз закликали Росію відновити всеосяжне припинення вогню й виконати Мінські домовленості в повному обсязі.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві саміту.

"Ми підкреслили важливість повного впровадження заходів, про які було домовлено під час Нормандського саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також повного виконання Мінських домовленостей, підкреслюючи відповідальність Росії як сторони конфлікту. Ми привітали конструктивний підхід України у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі і закликали Росію теж діяти конструктивно та брати сумлінну участь у переговорах в рамках цих форматів для вирішення конфлікту", - зазначається в документі.

Як повідомлялося, у Києві відбувся 23-й саміт Україна-ЄС, під час якого сторони розглянули імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, перебіг та підтримку внутрішніх реформ в Україні, ситуацію з безпеки, зокрема на Сході України та в Криму та енергетичну безпеку, тощо.