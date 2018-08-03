Президентские выборы обойдутся в 2,35 млрд грн, парламентские - в 1,95 млрд грн

В 2019 году в Украине состоятся очередные президентские выборы. В целом они будут стоить больше 4 млрд грн.

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по четырем бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, объемы расходов составят: по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов президента Украины" в сумме 2 354 880,0 тыс. грн; по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" - 1 949 620,0 тыс. грн.

Кроме того, на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов необходимо 247 011,0 тыс. грн, на функционирование Государственного реестра избирателей - 223 539,6 тыс. грн.

Напомним, что очередные президентские выборы должны пройти в марте 2019 годов. По данным последних социологических опросов, ни один из политиков не имеет поддержки более 10% избирателей.

Очередные парламентские выборы должны состояться в октябре 2019 года. По данным последних социологических опросов, в Верховную Раду могут попасть около восьми политических сил.