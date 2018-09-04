Президентский рейтинг Центра Разумкова: Тимошенко на первом месте

70% украинских избирателей планируют участвовать в выборах президента Украины. Не хотят идти на выборы - 23%, показал социологический опрос фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

При этом среди опрошенных жителей Донбасса идти на выборы не хотят 36%. Основная причина - отсутствие кандидата, за которого стоило бы проголосовать.

В честность президентских выборов верят только 17% избирателей, а еще 40% уверены, что выборы будут не очень честными.

Среди тех, кто намерен идти на выборы, 17,8% поддерживают Юлию Тимошенко. Дальше в рейтинге идут Анатолий Гриценко (8,4%), Петр Порошенко (7,9%), Вадим Рабинович (6,7%), Юрий Бойко (6,4%), Владимир Зеленский (6,1%), Олег Ляшко (5,8%) и Святослав Вакарчук (5,6%).

Тимошенко поддерживают почти во всех регионах, так же и Порошенко, кроме восточных областей. Рабиновича и Бойко поддерживают на юге, востоке и в Донбассе. Кроме того, Бойка, Рабиновича и Тимошенко в основном поддерживают люди старшего возраста, а Вакарчука и Зеленского - молодежь.

Окончательно определились с выбором только 37% избирателей. Больше всего таких постоянных сторонников у Рабиновича (50%), Тимошенко (46%), Бойко (45%) и Гриценко (42%).

Опрос проводил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа этого года во всех регионах, кроме Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Были опрошены 2019 человек. Погрешность - не больше 2,3%.

Согласно опросу Рейтинга, если бы выборы президента состоялись в начале августа 2018 года, на них больше всего голосов получила бы лидер партии Батькiвщина Юлия Тимошенко (17,7%), но почти 40% опрошенных не смогли спрогнозировать, кто будет следующим главой государства.