Президентский рейтинг возглавил Зеленский. Семерку лидеров замыкает Смешко - опрос

Лидером президентского рейтинга является основатель и художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социологических исследований имени Михаила Драгоманова, результаты которого опубликованы 22 марта.

В выборах точно готовы участвовать 58,9% опрошенных.

Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании, результаты распределились так: за Зеленского готовы проголосовать 20,5%; за действующего президента Петра Порошенко - 17,3%; за лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко - 12,1%; за внефракционного нардепа, основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 8,4%; за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,7%; за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко - 5,5%; за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Украины генерал-полковника Игоря Смешко - 4,3%.

Опрос проводился с 9-го по 18 марта методом телефонного интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Было опрошено 1800 совершеннолетних респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.