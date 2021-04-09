Президентський рейтинг Зеленського припинив зростання - опитування групи "Рейтинг".

Якби президентські вибори відбулися на початку квітня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором - 24,9%. Зростання рейтингу президента зупинилося після підвищення за березень з 22,5% до 24,7%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 13,1% (в кінці березня - на 13,9%), за Юлію Тимошенко - 12,1% (в кінці березня - на 11,8%), за Юрія Бойка - 11,9% (в кінці березня - на 12,6%).

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 6,8%, Володимира Гройсмана - 5,1%, Олега Ляшка - 4,9%, Дмитра Разумкова - 4,8%, Євгенія Мураєва - 4,6%, Андеря Садового - 2,6%, Арсенія Яценюка - 2,2%, Олега Тягнибока - 1,8%, Кіру Рудик - 0,4%.

Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами.

Серед має намір голосувати і визначився з вибором результати такі: в парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного глави держави. В парі Зеленський проти Тимошенко - 57% на 43%, в парі Зеленський проти Бойка - 67% на 33%. У парі " Тимошенко проти Порошенка - 59% на 41% на користь лідера партії "Батьківщина". В парі Бойко проти Порошенка - паритет 51% на 49%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори проходили на початку березня 2021 року, у першому найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних, або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За останній місяць рейтинг чинного президента виріс на 4 процентних пункту.