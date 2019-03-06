Президентскую кампанию на Украине преследуют грязные скандалы (Politico, США)

Президент Украины Петр Порошенко, конечно же, рассчитывал начать последний месяц своей предвыборной кампании не таким образом.

На прошлой неделе, примерно за месяц до того, как 31 марта украинцы отправятся на избирательные участки выбирать нового президента, журналисты раскрыли факты злоупотреблений в сфере закупок военной техники, которые обошлись налогоплательщикам в миллионы долларов. Разоблачения вызвали возмущение среди избирателей и обвинения в "измене" со стороны критиков Порошенко.

Экс-премьер Юлия Тимошенко, главный оппонент олигарха-миллиардера в президентской гонке, инициировала начало процедуры импичмента Порошенко. А три депутата в знак протеста вышли из состава его партии.

Эти обвинения бьют по основам кампании президента, идущего на второй срок с предвыборным лозунгом "Армия, язык, вера". Они также подрывают попытки Порошенко показать себя сильным главнокомандующим в преддверии вполне состязательных мартовских выборов.

Скандал "конечно же, подрывает" идею, которую президент пытается донести, говорит директор киевского аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетманчук.

Она отметила, что Порошенко, который когда-то объявил, что "пообрубает руки тем, кто будет красть в армии", и лично следил за решением вопроса масштабного повышения расходов на оборону примерно с 3,3 миллиарда долларов в 2014 году до около 7,8 миллиарда долларов в этом году, позиционирует реформу украинской армии как одно из своих самых важных достижений.

Достаточно ли этих обвинений для того, чтобы сорвать его предвыборную кампанию, пока неясно. В стране, где обвинения во взяточничестве и мошенничестве являются обычной платой за участие в избирательной кампании, особо заметную роль играют обвинения в коррупции. Пока ни один из кандидатов не остался незапятнанным.

"Бизнес на крови"

Февраль для Порошенко начался хорошо. Согласно результатам опросов, его рейтинги поднялись, и он вышел второе место, опередив своего давнего соперника Тимошенко и пропустив вперед политически неопытного, но популярного юмориста Владимира Зеленского.

Затем прозвучали сенсационные обвинения. Телерепортаж, вышедший 25 февраля, был подготовлен командой журналистских расследований независимой организации Bihus.info.

Обвинения касаются Олега Гладковского, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшего делового партнера Порошенко, и его 22-летнего сына Игоря Гладковского.

Авторы репортажа утверждают, что Гладковский-младший совместно с двумя партнерами под руководством своего отца продавал украинским оборонным предприятиям поступавшие контрабандным путем из России запчасти для военной техники по крайне завышенным ценам, что обошлось налогоплательщикам примерно в 9,3 миллиона долларов.

Журналисты представили доказательства в виде СМС-сообщений, договоров и документов, которые, по их словам, они получили от анонимного источника, а затем самостоятельно подтвердили их подлинность. Обвинения в противозаконных действиях и Игорь, и Олег Гладковские опровергают.

На следующий день после выхода репортажа десятки членов ультраправых организаций с факелами в руках устроили акцию протеста у роскошного дома Олега Гладковского, разлив перед воротами красную краску. Четвертого марта - в день, когда подготовившие репортаж журналисты выпустили вторую часть своего расследования, - Порошенко уволил Гладковского, заявив, что сделал это, чтобы "каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если доказана вина, не спасают ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давнее знакомство с президентом".

В заявлении, опубликованном на официальном сайте президента, Порошенко сообщил, что поручил правоохранительным органам провести проверку информации, содержащейся в репортаже. Позже он предупредил журналистов, что если представленные в репортаже факты окажутся недостоверными, они должны прекратить "раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве".

Это опасный случай для Порошенко. Коррупция в вооруженных силах является особенно чувствительной темой в стране, находящейся в состоянии войны с Россией и ее ставленниками-сепаратистами.

По данным ООН, в конфликте с Москвой, который длится уже почти пять лет, погибло около 13 тысяч человек - в основном украинцев.

Волонтеры организуют снабжение украинских военнослужащих, помогая обеспечить их всем необходимым - от ботинок и зимнего обмундирования до снайперских прицелов и беспилотников. Опросы раз за разом показывают, что армия является одной из украинских структур, которые пользуются самым высоким доверием.

По словам Владимира Фесенко, возглавляющего киевский Центр политических исследований "Пента", манипуляции со средствами, выделяемыми на оборону, в глазах патриотически настроенных украинцев являются преступлением, которому нет оправданий.

"Дело в том, что важной составляющей предвыборного имиджа Порошенко являются его патриотические убеждения и действия [и] его активная роль как главнокомандующего в противодействии российской агрессии, - говорит Владимир Фесенко. - А сейчас [общественность] говорит о "бизнесе на крови"".

Фиктивные доноры

Порошенко - не единственный политик, находящийся под огнем жесткой критики.

По мере того, как накаляется предвыборная борьба, МВД получило 1871 сообщение о нарушениях в ходе предвыборной кампании, и возбудило 89 дел, сообщил на прошлой неделе министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам Авакова, 454 нарушения касаются партии Порошенко (Блока Петра Порошенко). Еще 353 нарушения - партии Тимошенко.

Пока Тимошенко была занята призывами к импичменту Порошенко, авторы репортажа программы журналистских расследований "Схемы" (Schemes), являющейся совместным проектом "Радио Свобода" и украинского канала "UA:Перший", выяснили, что с июня 2018 года экс-премьер-министр зарегистрировала ряд подозрительных пожертвований в фонд своей избирательной кампании.

Происхождение пожертвований на сумму около шести миллионов долларов вызвало сомнения в стране, где широко распространены обвинения в коррупции и сокрытии иностранной поддержки. Некоторые из предполагаемых финансовых доноров Тимошенко опровергли факт внесения взносов, многие из которых составляли тысячи долларов. Эти суммы в некоторых случаях оказались выше, чем их годовые зарплаты. Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что несколько человек внесли одинаковые суммы, а один человек несколько раз перечислил одинаковые суммы из банков, расположенных в разных городах. Как следует из передачи "Схемы", в некоторых случаях пожертвования в один и тот же день делали целые семьи.

Тимошенко отрицает свершение каких-либо правонарушений, заявляя, что ее штаб "прозрачен", и подчеркивая, что "все наши доходы и расходы абсолютно публичны".

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило, что изучает финансовую отчетность всех партий, включая партию Тимошенко, и что документы о более чем 200 случаях предполагаемых "административных нарушений" были переданы в правоохранительные органы.

На фоне этого компромата и шквала критики другие кандидаты повысили свои рейтинги. Речь идет, в частности, о Зеленском - новичке в политике, комике, который в популярном телесериале играет президента Украины и теперь выставил свою кандидатуру на пост реального президента. По результатам всех независимых опросов, проведенных за период с середины февраля, он лидирует, а в некоторых случаях - с отрывом на целых девять пунктов.

Недавние скандалы, скорее всего, будут на руку Зеленскому, "а также тем оппозиционным кандидатам, которые успешно внушают украинцам идею того, что нынешняя политическая элита успешно зарабатывает на войне", говорит Алена Гетманчук из Центра "Новая Европа".

Однако Зеленский поднялся на вершину не без своего собственного скандала. В январе команда программы журналистских расследований "Схемы" обнаружила доказательства того, что его компания "Квартал 95", занимающаяся производством фильмов, зарабатывала деньги в России с 2014 года, что противоречит его прежним заявлениям о том, что в том году он бросил заниматься бизнесом в России после аннексии Крыма.

Еще одним потенциальным бенефициаром в сложившейся ситуации является Анатолий Гриценко, бывший министр обороны, который позиционирует себя в качестве единственного "честного" кандидата из всех, кто участвует в президентской гонке. Однако в пятерку лидеров, по данным большинства опросов, он пробился с трудом. Через несколько дней после того, как разразился скандал с Гладковскими, бывший министр заручился поддержкой мэра Львова Андрея Садового, который объявил, что снимает свою кандидатуру и будет поддерживать Гриценко.

Отстают, но не проиграли

Пока рано говорить о том, как недавние скандалы повлияют на лидеров президентской гонки, считает Фесенко.

НАБУ начало досудебное расследование по делу Гладковского, но его результаты вряд ли навредят Порошенко до голосования, поскольку расследование вряд ли будет завершено до первого тура выборов, назначенных на 31 марта.

Не сможет ему навредить и призыв Тимошенко начать процедуру импичмента. Учитывая, что Блок Петра Порошенко контролирует парламент, вряд ли будет принят законопроект, предусматривающий его импичмент.

А это означает, что сбрасывать со счетов нельзя никого, говорит Айварас Абромавичус (Aivaras Abromavicius), бывший министр экономического развития и торговли Украины. И Порошенко, и Тимошенко являются "борцами", у которых есть "козырный туз" в рукаве, считает он.

"И поскольку на [президентских выборах] часто пользуются и злоупотребляют административным ресурсом, что дает преимущество действующему президенту, нельзя сбрасывать со счетов особенно Петра Порошенко", - добавил он.

Другими словами, на Украине последний избирательный скандал до голосования, назначенного на этот месяц, наверное, пока еще не произошел.

Кристофер Миллер