При СНБО создадут центр для реформирования "Укроборонпрома"

При Совете нацбезопасности и обороны создадут координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса. Его приоритетной задачей будет реформирование госконцерна "Укроборонпром".

Об этом на межведомственном совещании заявил секретарь СНБО Александр Данилюк. Чем именно будет заниматься координационный центр при СНБО? Должен будет провести быстрый и всесторонний анализ существующей ситуации в оборонно-промышленном комплексе; выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК. В том числе - полное исключение вероятности коррупции и участия политиков в этой сфере; эффективно координировать процесс имплементации (воплощения) реформ.

Участники совещания также приняли решение о разработке программы реформирования системы управления "Укроборонпромом", внедрения законодательных инициатив в сфере ОПК, создание действенного механизма общественного контроля.

В мае правительство выделило 32 миллиона гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома" и внесло в парламент законопроект для проведения этого аудита и обеспечения прозрачности деятельности госконцерна. Почему "Укроборонпром" решили реформировать?

Все из-за коррупционного скандала, разгоревшегося вокруг предприятия и всей оборонной отрасли Украины. О коррупции в оборонке результаты своей работы опубликовала команда журналистских расследований Bihus.info.

По данным журналистов, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы- прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

В НАБУ проводят досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.