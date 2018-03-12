Причастных к "выборам" в Крыму ждут санкции - Порошенко

Украина введет санкционные меры против организаторов так называемого избирательного процесса в аннексированном Российской Федерацией Крыму.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместном брифинге с вице- президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини в Киеве, передает Громадське.

"В контексте российских президентских "выборов", в воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса", - сказал Порошенко.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает выборы президента РФ, которые будут проводиться в Крыму. Также он добавила, что в ЕС будут "призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории".

"Мы не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории", - сказала Могерини.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

Напомним, 12 марта ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода.

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