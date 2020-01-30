Приезд Помпео в Украину: в Госдепе уточнили программу визита

Сегодня, 30 января, в Киев с рабочим визитом прибудет государственный секретарь США Майк Помпео. Государственный департамент рассказал, о чем его глава будет говорить с президентом Владимиром Зеленским и с кем еще пройдут переговоры.

Об этом сообщает "Страна".

В ходе двухдневного визита в Киев, Майк Помпео выразит поддержку США суверенитету Украины и обсудит с президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности, идет речь в заявлении Госдепа.

"30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины", - уточнили в Госдепе.

Как отметил сам Помпео, во время беседы с Зеленским он, в частности, намерен поднять вопрос европейской безопасности.

В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь США также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

Напомним, в связи с приездом Помпео в столице на два дня ограничат движение транспорта.