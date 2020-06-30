"Прийшов час єднатися": Турчинов очолить штаб "Європейської солідарності"

Екссекретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов прийняв пропозицію очолити штаб "Європейської солідарності". За словами Турчинова, Україні необхідне мирне перезавантаження влади

"Мене не цікавить депутатський мандат або державні посади, але щоб допомогти об'єднавчому процесу і підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила Європейська Солідарність", - написав він у своєму Facebook.

За словами Турчинова, Україні необхідне мирне перезавантаження влади.

"Мені боляче спостерігати, як національна безпека і оборона, яким я присвятив частину свого життя, знову стають далеко не першим пріоритетом держави, що в умовах війни неприпустимо", - резюмував він.

Нагадаємо, з січня 2015 року до 17 травня 2019 року Турчинов обіймав посаду секретаря РНБО.