Примус до лояльності чи знешкодження конкурента? Чому Зеленський хоче звільнити Кличка

Володимир Зеленський і Віталій Кличко перейшли до нової фази загострення стосунків. Протягом тижня опоненти обмінювалися інформаційними ударами, а 20 серпня столичний мер став героєм чергової серії серіалу "п'ятничне РНБО". В українському політикумі вже певний час обговорюють, чи дійде зрештою до "санкцій" проти мера у вигляді звільнення його з посади голови КМДА.

Ці розмови точилися під час чергової хвилі обшуків у столиці. Спершу прокуратура завітала до департаменту освіти КМДА через "нецільове використання бюджетних коштів". Далі слідчі прийшли до управління освіти Печерської райдержадміністрації через купівлю шкільних меблів за завищеними цінами. Потім Офіс Генпрокурора викрив стійке злочинне угрупування з чиновників КМДА, які зловживали на евакуації автівок.

Паралельно з цим відбувалися акції протесту через чергове знесення історичних будинків у центрі та конфлікт щодо розміщення "радянської інсталяції на вулиці Інститутській.

Усе це сам Кличко назвав системним політично-мотивованим тиском на владу Києва. "Робиться це з одною метою: спаплюжити мою репутацію та створити підґрунтя, щоб усупереч Конституції призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни", - сказав мер столиці у своєму відеозверненні. І хоч після засідання РНБО Кличко залишився на посаді, проте чорна смуга у взаєминах команд президента та мера не добігла кінця.

hromadske розбиралося, чому знову набирає обертів конфлікт між Банковою та Хрещатиком, чи позбудеться таки Офіс президента проблемного для них міського голови, і в який саме спосіб це може статися.

Претензії до міського голови

Нардепи "Слуги Народу" вважають безпідставними закиди Кличка щодо його переслідувань. У розмові з hromadske очільниця столичного осередку партії Зеленського Леся Забуранна переконує: в центральної влади немає проблем з Кличком, але є претензії до проблем міста.

"Хіба киян задовольняє стан мостових переходів, будівництво інфраструктурних об'єктів, екологічна ситуація, стан питної води? Бачимо, як розподіляється величезний бюджет Києва. Один-єдиний приклад - Шулявський шляхопровід. Його вартість виросла від початку будівництва в 4 рази", - каже Забуранна.

Лідер партії Олександр Корнієнко жаліється, що йому як киянину "не такий Київ хотілося б бачити". І додає, що жодних звинувачень у бік Кличка вони не висувають - претензії тільки до людей, яких той призначає.

За два роки Банкова з мером Києва мали і конфлікти, і періоди порозуміння.

У липні 2019-го стало зрозуміло: президент і мер Києва багато в чому не згодні. Тоді вперше прозвучала думка про те, що посади Кличка розділять - за законом, обраного міського голову Києва мають призначати ще й керівником Київської міської державної адміністрації.

"Зустрівся з президентом Зеленським: говорили спокійно, президент підтвердив чутки про розділення повноважень. Голова КМДА - його вертикаль, він збирається призначити туди свою людину... Це повернення методів Януковича", - розповів тоді Кличко у відеозверненні.

Вже у вересні 2019-го уряд Олексія Гончарука погодив звільнення Кличка, а у жовтні того ж року Олександр Ткаченко подав свою е-декларацію як кандидат на посаду голови КМДА. За цим стояв тогочасний керівник Офісу президента Андрій Богдан. Призначення свого голови КМДА розглядали як стартовий майданчик для виборів мера. Проте довести розпочате до кінця Богдану не вдалося.

Коли Богдана на Банковій замінив Андрій Єрмак - із Кличком швидко знайшли спільну мову. Мер погодився на кілька кадрових призначень від Банкової. "Було відчуття домовленостей, конструктивної співпраці", - каже в коментарі hromadske наближений до Офісу президента політолог Володимир Фесенко.

Попри низький результат партії Зеленського на виборах у Києві, одразу два представники команди президента стали заступниками Кличка. Загалом же голова КМДА нині має 13 заступників.

"Після виборів "Слуга Народу" отримала значну частку посад голів комісій у Київраді. Не виникало жодних суперечностей чи опозиції до Кличка. Усі працювали разом", - згадує у розмові з hromadske представник команди Кличка Єгор Чечеринда.

Втім, у Зеленського вважають, що Кличко порушив домовленості. На Банковій заявили, що, мовляв, склалося враження, ніби мер - фігура несамостійна та піддається впливу свого оточення.

"Придворна свита зусібіч його "охмурює". Це і Володимир Бондаренко, і Артур Палатний, і, можливо, Вадим Столар та Денис Комарницький. У кабінеті Кличко ніби відповідає за свої слова, а потім виходить і робить інакше", - казав на правах анонімності співрозмовник hromadske.

Вадим Столар і Денис Комарницький є фігурантами розслідування проєкту "Бігус.Інфо. За інформацією журналістів, протягом перебування Кличка на посаді компанії цих забудовників отримували мільярдні підряди.

Та чи існує корупційний зв'язок між мером та забудовниками? "Очевидно, що Кличко як міський голова пов'язаний зі столичними забудовниками. Напевно, він їх знає, і з ними співпрацює. Наскільки там є корупція - це питання до слідчих органів", - каже представник команди Кличка Єгор Чечеринда.

Сам Кличко в інтерв'ю "UA: Українське радіо" заявив, що розуміє важливість: "У жодному разі не відстоювати інтереси забудовників". У цьому ж інтерв'ю він визнав, що існують певні проблеми в комунікаціях із президентом.

На запитання журналістки "Українського радіо", чи він не хоче зателефонувати президенту, щоб обговорити суперечливі питання, Кличко відповів: "Протягом року я багато разів пробував, а потім зрозумів, що нема сенсу - він дуже зайнятий". У травні міський голова в інтерв'ю "Українському радіо" згадував, що не бачився з Зеленським уже пів року.

А от після призначення Єрмака керівником Офісу президента все було інакше - він налагодив діалог з мером. Проте нині саме Єрмака називають тим, хто розпочав нову війну з Кличком.

"Після того, як Єрмак відчув свою силу в команді президента, і команда президента збагнула, що їм вже не потрібні жодні союзники, навіть ситуативні, вони вирішили: замінімо Кличка", - так пояснив причину чергових обшуків у столиці представник команди мера Чечеринда.

Друга хвиля загострення у стосунках сталася у травні. Тоді правоохоронці "випадково" навідалися до квартири Кличка. Пояснили, що прийшли з обшуком до сусідів.

Сам Кличко мав іншу версію приходу "гостей". "Нас попередили, мовляв, якщо мер Києва і надалі закликатиме всіх лідерів місцевого самоврядування об'єднатися - у вас будуть проблеми", - розповів він в інтерв'ю "Українському радіо". Тоді ж Кличко заявив, що регулярно проходять наради, де обговорюється активність київського міського голови.

У команді президента заперечують, що правоохоронці скоординувалися задля дій проти столичної влади. Активність правоохоронців, як каже співрозмовник hromadske, відбувається хвилями. Останнього тижня сталася вже третя хвиля загострення - обшуки та чергові розмови про звільнення.

Головний спаринг-партнер Зеленського?

Окрім тиску, Кличко нарікає на бажання знищити його репутацію. А соратники мера переконують, що це робиться, аби позбутися конкурента на президентських виборах.

Єгор Чечеринда зауважує високий рівень довіри до Кличка - і його підтверджує опитування соціологічної групи "Рейтинг". Навіть попри те, що нині президентський рейтинг Кличка лише 2%, рівень довіри може бути гарним стартом для президентської кампанії. "Це значить, що є великий запас для електорального росту. За хорошої кампанії, за сприятливих політичних подій рейтинг може зрости, і Кличко цілком може стати головним конкурентом чинного президента", - переконує представник команди Кличка.

Водночас Чечеринда додає, що Кличка, як і Зеленського, досі сприймають як позасистемного політика. У двох лідерів може перетинатися електорат, а, відповідно, і вестися боротьба між ними за цих виборців.

Перетин авдиторії з Кличком визнають у команді Зеленського. Проте додають: це проблема винятково міського голови, бо нині ті виборці - на боці Зеленського. На додачу до всього на Банковій вважають, що президентських перспектив у Кличка немає.

"По-перше, він не заявлений як національний політик. У нас мери перетворюються на Гройсманів: гарний прем'єр, господарник, економіст, міністр. А щоб такий об'єднуючий політик - ні. По-друге, народ досі пам'ятає історію з Порошенком і Віднем [домовленості весни 2014-го року щодо участі у виборах, яких, можливо, було досягнуто за участі олігарха Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна, - ред]. Тому їм потрібен украй сильний хід", - розповідає представник команди Зеленського.

Разом із цим він говорить про те, чого справді можуть остерігатися у політичних перспективах мера столиці.

"Кличко нині грає в парламентську історію. І може спробувати стати головним в ахметівському секторі, де перебувають Смешко, Гройсман, Ляшко. Може й електорат Порошенка трохи захопити. Тому Кличка я б боявся. Це може бути заявка на спробу створити коаліцію з нами в наступному парламенті", - пояснює представник команди Зеленського.

У межах цієї парламентської кампанії Кличко намагається згуртувати навколо себе лідерів місцевого самоврядування. Офіс президента натомість створив Конгрес місцевих і регіональних влад на чолі з Єрмаком. Показово, що саме до президента у співпрацю пішов мер Дніпра Борис Філатов, з яким ще торік так само воювала Банкова.

Кличко ж до своєї Асоціації міст зі знакових постатей зміг залучити хіба що мера Чернігова Владислава Атрошенка. Наприкінці липня два мери оголосили, що їхні партії підуть на парламентські вибори спільно.

Як і ким замінять Кличка в КМДА?

"Трошки сумно, що Кличко не прийшов". Так засідання від 20 серпня підсумував секретар РНБО Олексій Данілов. За відсутності міського голови в РНБО обговорили неконтрольовану забудову та знищення історичних будівель.

Можливість зняти Кличка з посади голови КМДА рішенням РНБО у команді президента спростовують. Нині робочим варіантом для Банкової залишається розділення посад голови КМДА та міського голови.

"Це питання про систему управління міста, в яке закладена суперечність. Вона полягає у тому, що в самій Конституції (і, як наслідок, по всій країні) одна система управління областю: є голова ОДА і РДА, які призначаються президентом за поданням Кабміну. У Києві ж - своя історія, що все ставить догори дригом", - заявив журналістам голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко. Так він пояснив необхідність реформувати управління столицею через внесення змін до "Закону про Київ".

Представник команди президента також говорить про прагнення розділити дві посади через зміну законодавства. Проте визнає: цей шлях має певні складнощі, зокрема й через необхідність вносити зміни до Конституції. Для цього потрібно отримати щонайменше 300 голосів у Раді, а їх можуть не назбирати.

"Скінчиться тим, що ми розділимо посади. Кличко буде сильно бухтіти. Майдан він навряд чи збере під це, але буде використовувати як стартовий майданчик "УДАРу" для розкрутки партії на вибори", - каже представник команди Зеленського.

Кличко, своєю чергою, переконує: за посаду голови КМДА він тримається. Але попереджає, що розділення двох посад може призвести до проблем із управлінням містом. "Простими словами: от ви сідаєте в таксі й бачите двох водіїв. Кожен має свій план щодо того, як їхати, а значить, ви ризикуєте доїхати до першого-ліпшого перехрестя - і там може трапитися аварія", - застеріг мер від двовладдя в місті під час інтерв'ю "Українському радіо".

А член команди Кличка Єгор Чечеринда пропонує охочим отримати владу в Києві демократичний шлях - спробувати перемогти Кличка на дострокових виборах і так само обіймати дві посади. Торік на виборах представниця "Слуги Народу" Ірина Верещук отримала лише 5,44% підтримки киян.

Окрім легітимної процедури, призначення нового голови КМДА з команди президента має на меті ще одне: визначити людину, яка зможе розділити з Кличком двовладдя у столиці.

Протягом тижня напередодні засідання РНБО можливою заміною Кличка в КМДА найчастіше називали міністра Олексія Чернишова. Але сам він спростував можливість цього.

Представник команди президента розповідає hromadske, що в шорт-листі кандидатів на посаду голови КМДА є з десяток осіб, і Чернишов там відсутній. "Думали і про Голіка, і про Шуляк, і про Грішину, і про Забуранну, і про Верещук, і про Олексія Кулебу, - каже співрозмовник.

Він також додає: війна з Кличком подобається далеко не всім. Існує група депутатів, які схвалюють дружбу з мером. А фракція "Слуги Народу" в Київраді взагалі розділена на 4 групи, і кожна має свої інтереси.

На Банковій демонструють усім, що ухвалення рішення щодо столичного треку залишається виключно за Офісом. І хоча нині в команди Зеленського триває чергове загострення стосунків із мером, усе може змінитися - як свого часу сталося з мером Дніпра Філатовим. Варто лише поступитися в кадрових, а, отже, й фінансових питаннях.

Громадське телебачення

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