Припинення вогню та нові ділянки розведення: У Зеленського розповіли про засідання ТКГ

Українська делегація закликала до повного та безстрокового режиму тиші.

Напередодні відбулося онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Під час зустрічі сторони обговорили припинення вогню в Донбасі та нові ділянки розведення вздовж лінії зіткнення.

"На початку зустрічі українська делегація наголосила на необхідності встановлення безстрокового, безумовного та сталого дотримання режиму тиші", - повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Крім того, Україна наполягала на забезпеченні бойовиками вільного та безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ, відповідно до мандату спеціальної моніторингової місії.

"Україна наполягла на необхідності забезпечення з боку російської сторони безумовного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ задля фіксації, зокрема, можливих порушень режиму тиші, забезпечення руху гуманітарних місій", - додається у повідомленні.

Представники ОБСЄ зазначили, що патрулі Місії зафіксували на окупованій території сліди важкої техніки. Зі свого боку українська делегація наголосила, що під час позачергового засідання ТКГ 22 травня спостерігачі не підтвердили фактів обстрілів з боку українських військових.

Попри те, що російсько-окупаційні війська вдалися до чергової ескалації в Донбасі і з 20 травня перебувають у повній бойовій готовності (що стало підставою для позачергового засідання групи 22 травня), у межах безпекової групи продовжилося обговорення питання щодо нових ділянок розведення сил і засобів.

"Тривають консультації щодо додаткових заходів повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню та оновленого плану розмінування як необхідних умов для продовження процесу розведення сил і засобів", - додали в Офісі Зеленського.