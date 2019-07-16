Пристайко допустил новые телефонные переговоры Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным сколько потребуется, чтобы ускорить процесс освобождения украинских моряков и политзаключенных. Об этом заявил замглавы Офиса президента Вадим Пристайко на брифинге во вторник, 16 июля, трансляцию вел телеканал NEWSONE.

"Телефонные разговоры еще будут. 99% прошлого общения Зеленского и Путина были посвящены теме освобождения наших моряков и политзаключенных. И по этой теме мы готовы дальше говорить. Готовы говорить каждый день, если это потребуется для прогресса в этом вопросе", - отметил Пристайко.

Он подчеркнул, что для команды Зеленского не является табу говорить с Путиным, если это касается освобождения политзаключенных украинцев.

"Президенты не договаривались о конкретной дате следующего разговора или встречи. Многое завязано на судебных решениях, переговорах и так далее. В настоящее время ищется много других более действенных путей, чтобы скорее освободить украинцев. Также и бывший президент Петр Порошенко действительно неоднократно говорил с Путиным, когда мы надеялись, что это поможет решить вопрос с нашими людьми, которые сидят в российских тюрьмах", - объяснил замглавы ОП.

NEWSONE