Пристайко назвал шесть внешнеполитических выводов из оккупации Крыма

Шесть лет оккупации Крыма - это достаточный срок для того, чтобы украинцы и все мировое сообщество смогли сделать определенные выводы. Их перечень предоставил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время выступления на форуме "Age of Crimea 2020 - Время Крыма", передает корреспондент УНН.

"Шесть лет - это достаточный срок для того, чтобы украинцы и все мировое сообщество смогли сделать определенные выводы. Главными внешнеполитическими выводами я бы назвал следующие. Первое - оккупация и незаконная попытка аннексии имели глубокие последствия, поскольку глубоко подорвали авторитет всей системы международного права, нанеся удар по системе мировой безопасности. Если кто-то надеялся, что все само собой срастется, то этого не произошло и произойти не могло. Нормальный миропорядок восстановится только тогда, когда Крым вернется в Украину", - сказал министр.

Он подчеркнул, что пока продолжается "гибридная война" "не только против Украины, но и против всего демократического мира - против ЕС, США, НАТО".

"Второе - политика уступок агрессору в надежде на его умиротворение - это утопия, по крайней мере, когда имеем дело с Россией и ее неоимперскими амбициями. Крым не стал для Москвы откупной против продления (войны - ред.) в центре Европы, как думали некоторые наши иностранные партнеры, и, надо признать , кое-кто в Украине. Крымский "успех" только опьянил кремлевских лидеров и поощрил их к новым завоеваниям, к сожалению, значительно более кровавых", - подчеркнул глава МИДа.

По его мнению, дипломатическая мягкость в противодействии агрессору воспринимается в Кремле как слабость и только провоцирует ее расширение.

"Третье - необходимо усилить внимание как Киева, так и всего международного сообщества к оккупированному Крыму. Тяжелые бои и огромные потери на Донбассе в 2014-15 годах заставили нас ограничить "минские договоренности" только к вопросу Донбасса... Россия вообще считает, что Крым - это закрытый вопрос, который рассмотрению не подлежит. Однако хочу напомнить, что нигде в "минских договоренностях" не сказано, что вопрос Крыма снимается с повестки дня или переносится на потом. Таким образом, подход "сначала в Донбасс, а потом в Крым", я верю, не является разумным. Более того, достаточно ложным", - сказал Пристайко.

По его словам, Крым должен звучать на всех международных площадках, в переговорах с Россией и на всех безопасности форумах.

"Четвертое - международное политико-экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным, интенсивным и неотвратимым. В случае с Россией санкции - это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными, политико-дипломатическими методами. Действенные санкции стоят дорого, однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права еще дороже, ведь потеря доверия к международным отношениям оказывает существенное финансовое измерение, не говоря уже о последствиях боевых действий", - пояснил он.

Дипломат считает, что санкции должны постепенно усиливаться.

"Пятое, Крым - это очень многогранная геополитическая проблема, которая не должна выпадать из поля зрения украинского народа и мирового сообщества. Однако наиболее болезненной является проблема гуманитарная. Крым - это не только оккупационный режим для всего населения, не только убийства, аресты, репрессии украинских граждан и патриотов. Это насильственное лишение родины и преследования целого народа... и последнее - нельзя верить многочисленным "доброжелателям" от политики, которые, возможно даже искренне, убеждают нас, что Крым потеряно навсегда... Если бы мы будем уверены в своих силах и силах международной демократии, если настойчиво и целенаправленно бороться за справедливость и национальное достоинство, мы обязательно победим", - добавил он.