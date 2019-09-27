Пристайко обговорил с генсеком СЕ возвращение России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и обсудил возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и путей преодоления кризиса доверия".

Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

Верховная Рада сформировала делегацию для работы в ПАСЕ. В нее вошли 12 депутатов: семь представителей "Слуги народа" и по одному депутату от "Голоса", "Европейской Солидарности", "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За життя" и группы "За будущее". Главой делегации избрана Елизавета Ясько из президентской фракции.

23 сентября в новой украинской делегации заявили о том, что они официально отказались от участия в осенней сессии ПАСЕ.

В ночь на 25 июня ПАСЕ сняла санкции с делегации России без каких-либо дополнительных условий. На следующий день ПАСЕ возобновила права российской делегации в полном объеме. При этом РФ не выполнила ни одно условие для возвращения в организацию: не деоккупировала украинские Крым и Донбасс, не освободила всех украинских политзаключенных.

Украинская и грузинская делегации обжаловали решение о возвращении РФ в ПАСЕ, делегация Украины отказалась от участия в работе ПАСЕ. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия, Грузия и Швеция планируют подготовить совместную резолюцию в ПАСЕ против возвращения делегации России.