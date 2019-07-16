Пристайко прокомментировал инициативу Зеленского по люстрации

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко, комментируя инициативу Президента Владимира Зеленского о люстрации, заявил, что осознает, чего хочет достичь Глава государства, однако, хоть идея понятна, лично ему не нравится реализация. Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Люстрация - это не такой интересный вопрос, хотя некоторые, включая меня, прочитали свои должности в этом списке. Если будет принято решение Главой государства о том, что в наших услугах больше не нуждаются - очевидно, мы пойдем, и кто-то другой, кто не имеет запятнанной репутации работы (придет - ред.). Я имел честь работать со всеми президентами Украины за свою карьеру", - отметил Пристайко.

По его словам, любой из них может найти в его карьере, что Пристайко работал и с Виктором Ющенко, и с Виктором Януковичем, и с остальными президентами.

"Я не поддерживаю люстрации каждого из предшественников. Я считаю, преемственность определенная должна сохраняться, иначе мы каждый раз начинаем строить с самого начала. Вместе с этим я осознаю, чего хочет достичь Президент. У него есть интересная идея, которая, наверное, апеллирует к слоям населения. Он сказал, что мечтает о том, чтобы сейчас в правительстве были новые люди, которые не помнят, как жилось при Советском Союзе... Идея понятна, лично мне не нравится реализация. Посмотрим, как оно будет работать", - сказал дипломат.

Напомним, Зеленский выступил за люстрацию предыдущего руководства Украины - с 2014 года.