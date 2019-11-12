Пристайко рассказал о новых требованиях РФ ко встрече "нормандской четвёрки"

Представители Российской Федерации постоянно выдвигают новые условия при подготовке встречи лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По словам дипломата, изначально существовало лишь два условия для встречи президентов в Нормандском формате.

"Мы обсуждали всего два условия. Это было зафиксировано официально. Первое условие было в применении формулы Штайнмайера. Второе условие - разведение войск во всех трех участках, которое завершили сегодня", - рассказал Пристайко.

Затем к ним добавилось новое требование российской стороны - написать итоговый документ саммита.

"Никакого третьего условия не обсуждали, но буквально в следующие дни сделали заявление, что надо иметь "железные договоренности". Потом эта фраза переросла в определенный документ. Я хочу сказать, что мы не только не обсуждали, мы, как советники президентов, определили очень короткий документ, который предлагается подать. Этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора", - заявил Пристайко.

Министр подчеркнул, что из-за отсутствия дат и четких договоренностей документ подготовлен почти пустым.

"Документ условно выглядит следующим образом: лидеры встретились такого-то числа. Пустое место, ведь даты неизвестны. Лидеры отметили прогресс в направлении разведения; лидеры отметили прогресс в направлении применения формулы Штайнмайера; лидеры предлагают своим министрам МИД продвигаться этим путем и продемонстрировать прогресс на таких-то следующих направлениях. Это тот документ, который в простой форме был оговорен, ничего больше мы с ними не согласовывали", - добавил Пристайко.

Накануне посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что даты встречи лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча "нормандской четверки" состоится в течение следующих недель. По мнению президента Украины, встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. Ранее в РФ заявили, что встреча в Нормандском формате пока невозможна, так как сейчас "меняется позиция одной из сторон переговоров".

Как сообщал ATR, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR, что возня вокруг Нормандского формата со стороны России - это попытка ослабить Украину перед переговорами.

14 октября глава МИД Украины заявил, что лидеры Украины, Франции, Германии и РФ могут провести встречу в Нормандском формате в Париже в середине ноября. Эта встреча может стать последней попыткой действовать согласно Минским договоренностям.

ATR.ua

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