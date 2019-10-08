Пристайко: Россия во встрече в нормандском формате не заинтересована

Россия не заинтересована во встрече в нормандском формате. Такое заявление сделал министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я не вижу заинтересованности Российской Федерации во встрече. По крайней мере, сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше. Сначала мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя и дата была предложена французами. Сейчас три лидера готовы, предлагается новый набор дат, но мы не слышим готовности от России", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Также Пристайко отметил, что президента РФ Владимира Путина устраивает ситуация на востоке Украины.

"Те 1,5-2 миллиарда, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе - так, как он это делает в Приднестровье, в Абхазии и Осетии - это его, мне кажется, устраивает", - заявила глава МИДа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров стран, которые берут участие в переговорах в нормандском формате, может состояться в течение ближайших недель.