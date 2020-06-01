Пристайко станет послом Украины в Великобритании - нардеп

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет назначен на должность посла Украины в Великобритании.

Об этом написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это с одной стороны потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе, - написала Кравчук.

По мнению нардепа, Украина в Британии нужен "мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета".

"А вакансию вице-премьера по евроинтеграции займет Ольга Стефанишина - не наша коллега из "Голоса", а бывшая директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Ольга сегодня была у нас на фракции, чувствуется, что она не просто разбирается в вопросе, а хорошо знает, что нужно делать на этой должности, - добавила она.