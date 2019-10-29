Пристайко: украинские чиновники не будут давать показания Конгрессу США

Украинские чиновники не будут давать показания Конгрессу в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона не имеет отношение к политическому скандалу, который разгорелся в США.

"Мы не имеем к этому отношения. Пускай они сами с собой разберутся, мы не будем туда ездить, не будем комментировать", - отметил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс проголосует по резолюции об импичменте Трампа в четверг, 31 октября. На данный момент члены Демократической партии в Палате представителей проводят расследование в рамках импичмента Трампа. При этом республиканцы обвиняют их в том, что процесс не был оформлен должным образом, с вынесением на общее голосование.

Отметим, история с импичментом Трампа связана с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению американской разведки и политиков, Трамп оказал давление на нового украинского президента с целью возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице- президента США и главного соперника Трампа на будущих выборах Джо Байдена.