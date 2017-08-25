Пристайко: Введение миротворцев ООН на Донбасс блокирует Россия

Введение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия, заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет Радіо Свобода.

По его словам, отмечает издание, украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы урегулирования ситуации на Донбассе.

"Если минские соглашения за три года не привели к миру, может быть, есть какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны реализовать, как украинское правительство, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате... Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ (нынешней или новой) легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант - обеспечение (Донбасса - РС) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем кто эти инициативы блокирует - та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков", - заявил Пристайко.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации "Минска-2".

О том, что Украина осенью 2017 года выйдет с инициативой о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил 22 августа президент Украины Петр Порошенко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после аннексии Крыма Россией. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает, несмотря на факты задержания в зоне конфликта российских военных и другие доказательства ее причастности к военным действиям в регионе, и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть разве что российские "добровольцы", на которых она не имеет совершенно никакого влияния.