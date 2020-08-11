Притула йде в мери Києва

Шоумен, ведучий Сергій Притула буде балотуватися в мери Києва від політичної партії "Голос". Про це Притула заявив під час з'їзду партії.

Притула: "Київ - це мій дім. І для мене важливе відчуття захисту і безпеки у моєму домі. Маю за честь бути сьогодні серед вас - людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами. Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку. Я балотуюсь на посаду міського голови Києва. Коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат".

Притула зазначив, що йде на вибори "з великим задоволенням" і збирається "робити історію успішного Києва".

Притула протягом року є членом політичної ради партії.

За матеріалами Українськаа правда, УНН