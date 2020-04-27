Призначені тимчасові керівники податкової та митної служб

Тимчасово в. о. голови Державної митної служби призначили Ігоря Муратова, Державної податкової служби (ДПС) - Михайла Тітарчука. Розпорядження No451- р і No455-р опубліковані 24 квітня на сайті Кабінету міністрів.

Муратов займає посаду директора департаменту забезпечення митного оформлення, Тітарчук - заступника голови ДПС.

24 квітня Кабмін звільнив керівників податкової і митної служб Сергія Верланова і Максима Нефьодова. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Нефьодов і Верланов "виявилися нездатними виконувати покладені на них завдання".

Кабмін оголосив конкурс на керівника ДПС, який пройде 28 квітня і змінив процедуру призначення глави служби.