Призначення голів податкової і митної служб: тепер повернення Януковича не видається жартом - Магда

Рішення уряду призначити керівників податкової та митної служб без проведення конкурсу на ці посади навіюють думки про повернення Віктора Януковича.

Про це в ефірі "Прямого" заявив директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Справа не в тому, як звільнили Верланова і Нефьодова. До речі, це дуже хороший урок для всіх технократів у білих пальто. Їх просто використали й викинули. І коли уряд в суботу оголошує конкурс на посаду керівника податкової служби, який триватиме менше ніж 60 годин, а в неділю говорять, що можна призначати керівника і без конкурсу, то жарти щодо того, а чи не повернеться Янукович на посаду президента, видаються цілком обґрунтованими", - сказав експерт.

Нагадаємо, 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів звільнили очільника державної митної служби Максима Нефьодова. Також звільнено Сергія Верланова з посту голови Державної фіскальної служби.

ЗМІ повідомляють, що на посаду голови ДФС Мінфін розглядає кандидатуру Олексія Любченка, який був заступником голови Державної податкової адміністрації в 2009-2011 роках.

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