Призначено нового заступника міністра закордонних справ

Заступником міністра закордонних справ України призначено Миколу Точицького. Про це написав очільник МЗВ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він - це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме", - зазначив Кулеба.

Міністр також додав: "У МЗС Микола візьме на себе файли Василя Боднара, який був чудовим заступником і буде не менш чудовим послом у Туреччині. Тому Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи".

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