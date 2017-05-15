Признание Израилем Голодомора геноцидом очень важно для Украины - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что признание Израилем Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа имеет чрезвычайно важное значение для украинского общества и двусторонних отношений в целом.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Правительственный портал.

На этом Гройсман заявил во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином в рамках его официального визита, который начался в понедельник, 15 мая.

Накануне глава украинского правительства обещал, что отдельной темой разговора с руководством Израиля будет вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа, что уже ранее обсуждалось с Реувеном Ривлином во время его пребывания в Украине в ноябре 2016 года и в сентябре 2016 года во время встречи со спикером Кнессета Государства Израиль Юелем Эдельштейном.

Читайте также: Азарова поймали на наглой лжи о Голодоморе: соцсети возмущены

В начале переговоров Гройсман обратил внимание президента Израиля на трагедию Голодомора и призвал израильскую сторону к углубленному изучению этого вопроса, что сделает возможным признание этой трагедии актом геноцида украинского народа.

"Я думаю, что нам нужно более углубленно изучить эту проблему, чтобы мы могли говорить о признании этой трагедии в отношении украинского народа. Если посмотрим вглубь проблемы, то увидим, что голод, который был искусственно создан тем режимом, не выбирал национальность. В современном мире мы должны обнаружить все трагедии, дать им оценку, сделать выводы для будущих поколений", - подчеркнул премьер-министр.

Он подчеркнул, что трагедии Голодомора и Холокоста - родственные, потому что преступные политические режимы не были ограничены в возможности убивать невинных людей.

"Жизнь человека и его права являются наивысшей ценностью, поэтому и сегодня мы боремся за то, чтобы на континенте был мир. Сегодня современный мир сталкивается с вызовами, в которых должно быть объединенным, чтобы отстаивать демократические ценности. Должны строить будущее мирно, и наш вызов состоит в том, что мы не должны накапливать кризисы, которые возникают в различных уголках мира", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал ONLINE.UA, в начале марта решение о признании Голодомора 1932- 33 годов геноцидом украинского народа было принято в Португалии.

Online.ua

https://news.online.ua