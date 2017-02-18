Признание "паспортов Л/ДНР" грозит России новыми санкциями - юрист из США

Признание "документов" так называемых "ЛНР" и "ДНР" может грозить Российской Федерации новыми санкциями со стороны Запада и США в частности. Об этом заявил юрист вашингтонской юридической фирмы Bryan Cave LLP Клиф Бернс, передает РБК.

Он подчеркнул, что это следует из указа президента США No13 660 от 6 марта 2014 года. Согласно нему, санкции и заморозка активов частных и юридических лиц грозят ответственным за "подрыв демократических процессов и институтов в Украине, а также за угрозу ее миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности".

Юрист, который специализируется на вопросах санкций, считает, что признание "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР" может считаться подрывом суверенитета Украины и служить основанием для санкций против российских должностных лиц и авиакомпаний, которые принимают эти документы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании "документов", которые выдаются на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

