Признание в РФ документов т.н. "ДНР" и "ЛНР" не совместимо с целями минского процесса - посольство США

Признание РФ паспортов и других документов т.н. "ДНР" и "ЛНР" противоречит целям минского процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявляют в посольстве США в Украине.

"Российское признание документов из сепаратистских "республик" вызывает тревогу и не совместимо с согласованными целями Минска", - сообщается в микроблоге американського посольства в соцсети Twitter в воскресенье.

В посольстве также отмечают, что обеспокоены участившимися боями и использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

"Настоятельно призываем к отводу тяжелого вооружения для достижения устойчивого прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что подписание этого указа означает юридическое признание квазигосударственных террористических группировок и выход российской стороны из Минского процесса.

За минувшие сутки, 18 февраля, по данным штаба АТО, боевики 105 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, при этом активно используя тяжелое вооружение, которое, согласно Минским договоренностям, должно было быть отведено.