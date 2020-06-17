Про "віце-президентство: "Я прийшов з цим президентом і з ним піду, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розмови про його "віце- президентство" - це давній прийом, який використовується в політиці, коли комусь не подобається згуртованість команди

Про це він повідомив в інтерв'ю Lb.ua.

За словами Єрмака, розмови про його "віце-президентство" - давній прийом, який використовується в політиці: коли комусь не подобається згуртованість команди, намагаються займатися різними вкидами.

"Так, я - ініціативна людина. Я не боюся брати на себе відповідальність в чутливих моментах - таких як, наприклад, Мінські переговори, або пов'язаних з регіональною політикою", - зазначив керівник ОП.

Єрмак зазначив, що ніколи не пішов би в політику, якби не президент Володимир Зеленський.

"Але завжди повторював і повторюю: я прийшов з цим президентом і з ним піду. Я б ніколи не пішов би в політику, якби не він. Я тут з ним і для нього", - наголосив він.