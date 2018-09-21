Проблемой является не только раздача венгерских паспортов, но и призыв скрыть это, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил свою позицию в отношении "паспортного скандала" с Венгрией

Об этом он написал в Twitter.

"Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом не услышал. Проблемой на скандальном видео из Генконсульства в Берегово является не только раздача гражданства, но и призыв скрыть это от Украины. Есть о чем говорить и мы будем действовать!" - написал он.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, на котором консульство Венгрии выдает украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на скандал с венгерскими паспортами в Берегово.