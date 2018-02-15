Продажа Крыма. Деньги сильнее страха

Миллиард долларов за отказ от европейской интеграции Украины. Нельзя сказать, что бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев озвучил то, о чем никогда не говорили. Тут важно, что показания опального российского политика прозвучали на суде и стали достоянием права, а не только досужих разговоров и журналистских комментариев, - пишет Виталий Портников в колонке на "Крым.Реалии".

Еще накануне Майдана в российских и украинских политических кулуарах утверждали, что президент России Владимир Путин ведет по отношению к Виктору Януковичу двойную игру - с одной стороны, запугивает, а с другой - искушает деньгами.

И, как это обычно бывало в случае с Януковичем - да и со многими другими украинскими политиками тоже, - деньги оказались сильнее страха. Но, похоже, Янукович продал Путину отнюдь не только европейскую интеграцию своей страны и ее суверенитет. Пройдет несколько месяцев - и он продаст Путину Крым.

На суде над Януковичем еще предстоит выяснить, какими мотивами руководствовался тогдашний президент Украины, когда содействовал аннексии, - только ли гарантиями личной безопасности или финансовыми стимулами и преференциями для бизнеса своего семейства. Но в том, что это была продажа - я не сомневаюсь.

Для того, чтобы в условиях очевидной правовой неопределенности подписать представление о назначении новым главой крымского правительства Сергея Аксенова (заменившего, между прочим, близкого соратника самого Януковича Анатолия Могилева) - нужен был мотив. Для того, чтобы подписать письмо с призывом о введении российских войск на территорию своей страны - нужен был мотив.

Мы можем, конечно же, считать, что Янукович просто боялся за свое будущее и послушно подписывал то, что ему приказывали, создавая правовую базу аннексии (в путинском понимании права, разумеется). Но еще раз подчеркну: в случае с Януковичем деньги были сильнее страха. Миллиард продолжал работать.

Напомним, 14 февраля опальный российский депутат Илья Пономарев во время допроса в суде рассказал, как Путин решал аннексировать Крым и кого назначил за это ответственным. По его словам, сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил от Кремля 1 млрд долларов в качестве подкупа за отказ Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС, оставаясь верным прокремлевскому курсу. В семье беглого президента уже отреагировали на это заявление. Показания Пономарева назвали "откровенной ложью" и, по словам пресс-секретаря, собираются подавать в суд на бывшего депутата Госдумы за "оскорбление чести и достоинства".