Продолжение "истории Савченко": почему летчицу исключили из украинской делегации в ПАСЕ

Новости о Надежде Савченко продолжают облетать Украину, даже несмотря на то, что сейчас она находится в заграничной командировке в Германии. Так, на прошлой неделе народного депутата исключили из фракции "Батькивщина", а уже вчера - из украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

На утреннем заседании в четверг Верховная Рада приняла проект постановления No5572, предусматривающий лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.

Несколько лет назад летчица, тогда находящаяся в российской тюрьме, была включена в состав украинской делегации вне квотного принципа. Однако сейчас, как во время рассмотрения постановления отмечал член Комитета по иностранным делам Владимир Арьев, появились новые обстоятельства: Савченко находится на свободе, а ее избрание в ПАСЕ вне квот нарушает принцип равенства условий назначения членов постоянной делегации.

Однако, несмотря на то, что в Украину Надежда Савченко вернулась несколько месяцев назад, из делегации ее исключили только вчера. На такое решение парламента, вероятно, повлияла недавняя встреча в Минске, в которой участвовали народный депутат Надежда Савченко и лидеры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Так, во время вчерашнего обсуждения постановления народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук отмечал, что действия летчицы "нивелируют украинскую дипломатическую позицию в мире". Народный депутат от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Иван Винник добавлял: "Вспомните, какие аргументы мы услышали от Надежды. Она говорила с главарями (самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", - FaceNews), она начала говорить, что нужно слышать. Разве мы не слышали это от России? Мы слышали".

В итоге "за" исключение Савченко из украинской делегации в ПАСЕ проголосовали 237 народных депутатов. Политолог Александр Палий подчеркивает, что это ожидаемый исход ситуации. Он добавляет: "Потому что она дискредитировала тех людей, которые за нее стояли".

В свою очередь политолог, руководитель центра "Третий сектор"Андрей Золотарев отмечает: "С каким упорством делали с Надежды героя, то с таким же упорством топили ее в грязь. Именно поэтому есть вопрос, когда врали - в первый раз или второй. А, может, и в первый, и во второй раз.

Тем временем сама Савченко, находящаяся сейчас в командировке в Германии, в комментарии "Укринформу" отметила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ. "В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружестве с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", - заявила политик.

Ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко в комментарии "NewsOne" вчера добавляла, что решение об исключении Савченко из делегации свидетельствует о непоследовательности политики украинской дипломатии в мире. "Всем миром за нее боролись, сегодня, когда она говорит правду, ее исключают из этой делегации. Реакция будет во всем мире быстрая, ведь большинство мировых политиков встречается с ней, слушают, что она говорит, понимают, что реально происходит в Украине. Поэтому будем ждать реакции мирового сообщества, - отмечала Проторченко.

Однако отвечая на вопрос о последствиях такого решения для Украины, политический аналитик Ярослав Макитра говорит лишь о возможных имиджевых потерях. "Ее освобождения добивались вместе с Европой, поэтому это такая страница, которая дает в руки украинским врагам много информации для манипулирования", - подчеркивает он.

В свою очередь эксперт-международник Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко отмечает, что Украина непоследовательно себя ведет на международной арене, однако последствия исключения Савченко будут минимальными. "С одной стороны, это суверенное право Украины. Киев может назначать в международные организации делегатов, которых считает адекватными и полезными для отстаивания национальных интересов. Но также Украина имеет право их отзывать, если есть основания полагать, что эти делегаты не оправдали возложенных на них надежд", - рассказывает Ярошенко.

Подытоживая, стоит отметить, что, по словам народного депутата Светланы Залищук, и сама Надежда Савченко написала заявление о том, что она хочет выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы и принять участие в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. "Собственно, только базируясь на этом заявлении, парламент принял это решение постановлением", - рассказывала вчера нардеп в комментарии телеканалу "112 Украина".

Софико Векуа

FaceNews

http://facenews.ua/