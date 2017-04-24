Проект безвизового режима для Украины внесли в повестку дня заседания послов ЕС

24 апреля 2017, 13:58
 Политика Источник: РБК-Украина
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Комитет постоянных представителей Европейского Союза (COREPER) 26 апреля рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины. Повестка встречи послов ЕС опубликована на сайте Совета ЕС.

Документ по Украине носит название "Регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьи граждане при пересечении внешних границ нуждаются в визах, и стран, чьи граждане освобождаются от подобного требования (Украина)".

COREPER состоит из постоянных представителей государств-членов ЕС - глав национальных делегаций, которые живут и работают в Брюсселе, которых в случае необходимости заменяют заместители постоянных представителей. Этот орган является одновременно и форумом для диалога между самими представителями и между ними и национальными правительствами их стран, и органом политического контроля, поскольку руководит работой экспертных групп и следит за их деятельностью.

Напомним, 6 апреля Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима для Украины. После голосования в Европейском парламенте безвизовый режим для Украины должен одобрить Совет ЕС. Подписание соглашения может состояться в середине мая. Окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС прогнозируют на начало июня.

Источник: РБК-Украина
 
 
 