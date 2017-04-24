Проект безвизового режима для Украины внесли в повестку дня заседания послов ЕС

Комитет постоянных представителей Европейского Союза (COREPER) 26 апреля рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины. Повестка встречи послов ЕС опубликована на сайте Совета ЕС.

Документ по Украине носит название "Регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в регламент о перечне третьих стран, чьи граждане при пересечении внешних границ нуждаются в визах, и стран, чьи граждане освобождаются от подобного требования (Украина)".

COREPER состоит из постоянных представителей государств-членов ЕС - глав национальных делегаций, которые живут и работают в Брюсселе, которых в случае необходимости заменяют заместители постоянных представителей. Этот орган является одновременно и форумом для диалога между самими представителями и между ними и национальными правительствами их стран, и органом политического контроля, поскольку руководит работой экспертных групп и следит за их деятельностью.

Напомним, 6 апреля Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима для Украины. После голосования в Европейском парламенте безвизовый режим для Украины должен одобрить Совет ЕС. Подписание соглашения может состояться в середине мая. Окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС прогнозируют на начало июня.