Проект Доктрины информбезопасности Украины обсуждали с ОБСЕ - Стець

Проект Доктрины информационной безопасности Украины перед принятием обсудили с представителями Организации из безопасности и сотрудничества в Европе и неправительственными организациями Евросоюза и США.

Об этом сказал министр информационной политики Юрий Стець на пресс- конференции, передают "Украинские новости".

"Мы этот документ проговаривали с общественными организациями... И также мы его обсуждали с представителями ОБСЕ и других неправительственных организаций и Европейского Союза и США", - сообщил он.

Министр отметил, что документ был согласован на всех уровнях: в министерствах, в Совете национальной безопасности и обороны и Службе безопасности Украины.

Стець отрицает якобы сходство доктрины Украины с российским аналогом.

"Первая бессмыслица - это то, что документ, который появился...напоминает, например, доктрину информационной безопасности Российской Федерации. А вторая бессмыслица - что этот документ был написан где-то там под столом. Это - неправда", - сказал Стець.

По его словам, документ четко указывает на угрозы, на риски и на конкретную страну - Российскую Федерацию.

"Если кто-то критикует этот документ...он просто не читал ни российскую доктрину, ни украинскую", - отметил министр.

По его словам, затягивание с принятием Доктрины объясняется бюрократизмом, а также желанием сделать процесс разработки максимально прозрачным, сообщает "Укринформ".

За реализацию норм доктрины в министерстве будет отвечать заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

"С помощью Дмитрия началась работа над документом, который подписан президентом Украины и называется Доктрина информационной безопасности. Абсолютно логично, что именно тот человек, который начал эту работу, и должен бы воплощать ее в жизнь", - сказал Стець.

В свою очередь, Золотухин заверил, что Доктрина абсолютно сбалансированная..

"Суть информационной безопасности, суть обеспечения информационной безопасности - не только работа правоохранительных органов по применению аппарата государственного принуждения, то есть санкций или правоприменения существующих норм, а все-таки приоритетом является развитие системы стратегических коммуникаций, построение и развитие информационного пространства, развитие вещания на территории Украины и за ее пределами", - сказал он.

Как известно, в конце февраля Президент Петр Порошенко одобрил Доктрину информбезопасности Украины.

В ней содержится поручение Министерству информационной политики проводить мониторинг средств массовой информации и общедоступных ресурсов Интернета для выявления информации, запрещенной в Украине, а также поручение СБУ проводить мониторинг отечественных и зарубежных СМИ для выявления угроз нацбезопасности.

Совет Европы предварительно не анализировал принятую в конце февраля Доктрину информационной безопасности Украины.

Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает такой документ антидемократическим.