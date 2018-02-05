Проект обращения в Сейм и Сенат Польши зарегистрировали в ВР

Проект постановления No7551 "Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту, Сейму и Сенату Республики Польша" в ответ на принятые польским парламентом изменения в закон об Институте национальной памяти зарегистрировали в ВР, передает УНН.

Инициаторами выступили народные депутаты Андрей Ильенко, Андрей Белецкий, Олег Петренко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский.

Так, в проекте постановления указано, что "внедрение законопроекта о внесении изменений в "Закон об Институте национальной памяти - Комиссия по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы" будет прямым вмешательством во внутренние дела Украины и по сути выдвижением территориальных претензий, в части определения территории Галичины как "Восточной Малопольши". Внедрение этого законопроекта представляет угрозу для украинского независимо от гражданства".

"Такие решения польского Сейма и Сената - это беспрецедентное оскорбление, что состоялась на фоне попыток Украины построить добрососедские отношения с Польшей. Союз Украины и Польши - ядро Балто-Черноморской оси - оказывается под угрозой из-за действий польского политикума. Для всех очевидно, что выиграет от этого общий враг - Московия!

... Призываем Президента Республики Польша Анджея Дуду, Сейм и Сенат Республики Польши занять государственную позицию и не допустить введения в действие законопроекта о внесении изменений в "Закон об Институте национальной памяти - Комиссия по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы" , - говорится в проекте постановления.

Напомним, Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, вводящие наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными.