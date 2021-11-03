Профільний комітет Ради підтримав призначення Верещук на посаду в Кабміні

Профільний комітет Верховної Ради підтримав призначення нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук в уряд Дениса Шмигаля. Її рекомендують призначити віце-прем'єром і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це розповів представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Сьогодні пройшло засідання комітету Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

"Прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Ірину Верещук на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначив Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада розгляне відставку п'яти міністрів та призначення нових глав відомств.

Профільний комітет Верховної Ради схвалив призначення Олексія Резнікова міністром оборони України. Відповідний проект ухвали сьогодні подав президент Володимир Зеленський.

Глава України Володимир Зеленський особисто запропонував Ірині Верещук очолити Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова, якого планують призначити на посаду міністра оборони.

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